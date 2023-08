ÖEHV-Frauen-Team startet mit 4:0 über Norwegen in B-WM

Österreichs Eishockey-Frauen haben am Sonntag die erste Hürde bei der B-WM in China eindrucksvoll genommen. Die ÖEHV-Auswahl besiegte in Shenzhen Norwegen sicher mit 4:0 (2:0,2:0,0:0). Die Treffer für Rot-weiß-rot erzielten jeweils mit einem Doppelpack Tamara Grascher (8./PP, 20.) und Anna Meixner (32., 40./PP). Schon am Montag (07.00 Uhr MESZ) geht es für Österreich weiter, Gegner ist Turniermitfavorit Dänemark.

Bei der WM der Division 1A (B-WM) will Österreich in dem Sechsnationen-Turnier erstmals den Aufstieg in die A-WM schaffen. Die ursprünglich für April angesetzt gewesene WM war aufgrund von Reisebeschränkungen und Testanforderungen wegen Covid-19 in China verschoben worden. Daher gibt es die WM gleich zu Saisonbeginn direkt aus dem Sommertraining.