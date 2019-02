ÖEHV-Herren unterlagen Dänemark in Klagenfurt mit 2:4

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft der Herren hat am Donnerstag das erste Spiel beim "Österreich-Cup" in Klagenfurt gegen Dänemark trotz zweifacher Führung mit 2:4 (1:1,1:1,0:2) verloren. Am Freitag geht es gegen Frankreich, am Samstag (jeweils 16.30 Uhr) trifft man mit Norwegen auf die dritte A-Nation. Die Norsker hatten sich am Nachmittag mit 2:0 gegen Frankreich durchgesetzt.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Die Österreicher führten lange und hielten gut mit