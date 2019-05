ÖEHV-Team kämpft in Ljubljana um Wiederaufstieg

Österreichs Eishockey-Nationalteam kämpft im April kommenden Jahres in Ljubljana um den sofortigen Wiederaufstieg in die A-WM. Das Turnier der Division 1A (B-WM) von 24. bis 30. April 2020 ist beim Kongress des Weltverbands (IIHF) am Freitag an Slowenien vergeben worden.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER ÖEHV-Teamchef Bader muss seine Mannschaft wieder fit machen