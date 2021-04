ÖEHV-Team kassiert in Wien 0:5-Niederlage gegen Tschechien

Die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft hat ihr einziges Heim-Länderspiel der Saison verloren. Das ÖEHV-Team musste sich dem Favoriten Tschechien am Donnerstag in Wien klar mit 0:5 (0:1,0:2,0:2) geschlagen geben. "Für mich ist das Resultat zu hoch", meinte Österreichs Teamchef Roger Bader. Am Samstag (18.40 Uhr/live ORF Sport +) folgte in Jindrichuv Hradec bereits eine weitere Partie gegen die Tschechen.

Die Gäste gaben in der Erste Bank Arena von Beginn an den Ton an, nach elf Minuten war der starke ÖEHV-Goalie Bernhard Starkbaum erstmals überwunden. Tschechiens Kapitän Tomas Zohorna schlug nach zweimaligem Nachsetzen zu. Die Österreicher bekundeten große Probleme mit dem Forechecking der Tschechen, bekamen erst im zweiten Abschnitt etwas mehr Zugriff auf die Partie.

"Dass wir im ersten Drittel Mühe haben, war nicht unerwartet", erklärte Bader im ORF-Interview. "Die Intensität, und wie wenig Zeit ein Spieler hat, ist nicht so, wie die Spieler das in 80 bis 90 Prozent ihrer Spiele gewohnt sind." Man teste bewusst gegen starke Gegner. Bader: "Wenn wir jedes Mal gegen Uruguay spielen, gewinnen wir 10:0 - aber da ist auch nichts dabei. Wenn wir gegen so einen Gegner die Intensität mitgehen, machen wir auch Fortschritte."

Genau in die beste Phase der Österreicher fiel nach einem Fehler in Überzahl das 0:2: Nach einem Scheibenverlust von David Maier in der eigenen Zone lenkte Alexander Rauchenwald einen Schuss von Robin Hanzl ins eigene Tor (31.). Andrej Sustr legte mit einem perfekt platzierten Schuss über die Schulter von Starkbaum nach (37.). Vor dem 4:0 durfte Torschütze Filip Suchy ungestört durch das Angriffsdrittel kurven (48.). Hanzl besorgte nach einer schönen Kombination im Finish den Endstand (59.).

Ein Treffer gelang den Österreichern gegen die Topnation einmal mehr nicht. Im Schlussabschnitt waren auch die Entlastungsangriffe weniger geworden. Die Torschuss-Bilanz lautete am Ende 16:32. In der Vorwoche hatte es für die ÖEHV-Cracks in Budapest einen 1:0-Erfolg gegen Ungarn sowie eine 1:5-Niederlage gegen Weißrussland gegeben. Für die Tschechen war das Gastspiel in Wien-Kagran der erste von neun WM-Tests.

In ihren nächsten Länderspielen nach dem Tschechien-Doppel in dieser Woche treffen die Österreicher am 1. und 2. Mai in Piestany mit der Slowakei auf einen weiteren Teilnehmer an der A-WM. Nach zwei Auftritten eine Woche später in Südtirol gegen Italien folgt Mitte Mai zum Frühjahrsabschluss noch das Ersatzturnier für die vom Weltverband abgesagte B-WM in Ljubljana. Hauptziel des Jahres ist die Olympia-Qualifikation Ende August in Bratislava.

Ergebnis eines freundschaftlichen Eishockey-Länderspiels am Donnerstag in Wien: Österreich - Tschechien 0:5 (0:1,0:2,0:2). Tore: T. Zohorna (12.), Hanzl (31./SH, 59.) Sustr (37.), Suchy (48.)