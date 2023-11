ÖEHV-Team unterliegt nach starker Leistung Deutschland 3:5

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat sich beim Deutschland-Cup in Landshut für die Auftaktniederlage mit einem starken Auftritt rehabilitiert. Zwei Tage nach dem 1:7 gegen die Slowakei forderte die junge ÖEHV-Auswahl Vize-Weltmeister Deutschland voll, musste sich aber letztlich 3:5 (1:0,1:1,1:4) geschlagen geben. Benjamin Baumgartner erzielte jeweils nach Vorarbeit von Mario Huber mit drei Schüssen ins Kreuzeck einen Hattrick (10., 28., 53.).

Der Legionär des SC Bern brachte die Österreicher 2:0 voran, mit einer 2:1-Führung ging es in die zweite Pause. Den möglichen Sieg verspielte die Mannschaft von Teamchef Roger Bader Anfang des Schlussdrittels, als defensive Fehler zu drei Gegentreffern innerhalb von drei Minuten führten. "Die Leistungssteigerung war da. Ich war sehr zufrieden mit dem Auftritt. Wir konnten uns innerhalb von zwei Tagen vom taktischen Auftritt her und vom kämpferischen her steigern. Es war ein Auftritt der mich stolz macht. Leider hatten wir diese drei schwachen Minuten, in denen wir Scheibenverluste in der eigenen Zone hatten, die brutal auf diesem Niveau bestraft werden", erklärte Bader.

Der Schweizer nahm mehrere Umstellungen vor und setzte im Tor auf KAC-Schlussmann Florian Vorauer, der das Vertrauen mit einer guten Leistung in seinem dritten Länderspiel rechtfertigte. Das gesamte junge Team hielt diesmal das Tempo mit, erspielte sich immer wieder gute Chancen und lieferte dem favorisierten Team des Gastgebers und Turnier-Titelverteidigers ein Duell auf Augenhöhe.

Mit einem starken Powerplay fanden die Österreicher ins Spiel und gingen in der 10. Minute in Führung. Nach einem Scheibengewinn im Mitteldrittel wurde Baumgartner von Mario Huber geschickt und traf aus spitzem Winkel ins kurze Kreuzeck. Auch das 2:0 fiel nach einer Kombination der Linie von Center Baumgartner, der neuerlich ins Kreuzeck perfekt abschloss.

Marc Michaelis gelang der Anschlusstreffer (32.), doch die ÖEHV-Auswahl ließ sich dadurch nicht aus dem Rhythmus bringen. Paul Huber (30.) und Senna Peeters, der nach Vorlage des 19-jährigen Vinzenz Rohrer zweimal (34., 38.) nur knapp seinen ersten Teamtreffer verpasste, hatten tolle Chancen auf den dritten Treffer.

Nachdem die Österreicher in Unterzahl eine weitere gute Torchance vergaben (44.), drehte Deutschland jeweils nach defensiven Patzern mit zwei Treffern innerhalb von 43 Sekunden durch Michaelis (44.) und Filip Varejcka (45.) die Partie. Yasin Ehliz erhöhte auf 4:2 (47.), doch die Bader-Truppe gab sich noch nicht geschlagen und kämpfte sich dank Baumgartner auf 3:4 zurück. Der Ausgleich gelang aber nicht mehr, vielmehr den Deutschen ein Empty-Net-Treffer.

"Die ersten 40 Minuten waren wir ebenbürtig oder sogar besser. Anfang drittes Drittel sind wir nicht gut rausgekommen, sind in alte Muster gefallen wie gegen die Slowakei. Da sind wir dann bestraft worden. Mit der Leistung können wir sehr zufrieden sein", resümierte Baumgartner. Österreich kämpft am Sonntag gegen Dänemark, das die Slowakei mit 4:3 besiegte, um einen erfolgreichen Abschluss.

Ergebnisse Deutschland-Cup von Samstag:

Deutschland - Österreich 5:3 (0:1,1:1,4:1). Tore: Michaelis (32., 44.), Varejcky (45.), Ehliz (47.), Pfaffengut (60./EN) bzw. Baumgartner (10., 28., 53.)

Slowakei - Dänemark 3:4 (0:2,1:1,2:1)

Tabelle:

1. Deutschland 2 2 0 +5 9:4 6

2. Dänemark 2 1 1 -2 5:7 3

3. Slowakei 2 1 1 +5 10:5 3

4. Österreich 2 0 2 -8 4:12 0

Sonntag: Dänemark - Österreich (11.00 Uhr), Deutschland - Slowakei (14.30)