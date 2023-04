ÖEHV-Team verliert Testspiel gegen Slowenien mit 3:5

Das österreichische Eishockey-Nationalteam hat das erste Testspiel im Rahmen der WM-Vorbereitung gegen Slowenien knapp verloren. In einem packenden Duell mit dem Aufsteiger in die Top-Division musste sich die Mannschaft von Teamchef Roger Bader am Donnerstag in Villach mit 3:5 (1:2,2:1,0:2) geschlagen geben. Allerdings trat die rot-weiß-rote Truppe nicht in Bestbesetzung an, viele Spieler der Spitzenteams Salzburg, KAC oder Vienna Capitals waren noch nicht dabei.

BILD: SN/APA/GERD EGGENBERGER/GERD EGGENB Viele Tore bei Österreich gegen Slowenien

"Wir sind spielerisch eine gute Linie gefahren und haben viele gute Offensivmomente gehabt. Das Spiel haben wir verloren, weil wir einfache Tore hergeschenkt haben", sagte Bader. Die Slowenen gingen vor etwa 2.000 Zuschauern durch VSV-Profi Blaz Tomazevic (7.) und Jan Drozg (15.) verdient mit 2:0 in Führung. Doch Emilio Romig im Powerplay wenige Sekunden vor der ersten Drittelpause sowie Nico Feldner mit einem Doppelpack (25./Powerplay, 28.) drehten das Spiel zwischenzeitlich. Ken Ograjensek (31.), Robert Sabolic im Powerplay (52.) und Ziga Pance ins leere Tor (59.) sorgten aber für Jubel bei den Gästen. Für das verjüngte ÖEHV-Team, in dem Elias Wallenta und Henrik Neubauer ihr Debüt feierten, war es das erste von neun Testspielen vor der A-WM von 12. bis 28. Mai in Tampere und Riga. Insgesamt sind fünf Teamcamps eingeplant, weiter geht es mit einem Testspiel-Doppel gegen Italien (12. und 14. April) in Bruneck und Innsbruck.