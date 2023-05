Österreich als Gast bei der finnischen Hockey-Party

Mittendrin statt nur dabei: Österreichs Team trifft am Samstag auf Weltmeister Finnland und dessen recht feierwütige Fans.

Was Kitzbühel für den österreichischen Skisport ist, ist Tampere für das finnische Eishockey: "Es ist die Eishockey-Hauptstadt des Landes", sagt Finnlands Teammanager Jere Lehtinen. Die beiden finnischen Topteams Ilves und Tappara stammen von hier. Tappara, der Club mit der nordischen Doppelaxt im Wappen, hat heuer den Titel und nebenbei auch die Champions-League-Trophäe geholt. Wer durch Tampere schlendert, wird an jeder Kreuzung und in jedem Einkaufszentrum daran erinnert, wo er ist: "Home of Hockey" prangt über jeder Bar und sogar den Supermärkten. In der Innenstadt von Tampere sticht ein in grünen Farben geschmücktes klassizistisches Palais ins Auge: Die Geschäftsstelle der "Luchse", also von Ilves Tampere.

Fehlt dem Weltmeister der nötige Biss?

In Tampere hat Finnland auch im Vorjahr den Weltmeistertitel gefeiert − unvergessen die Szene, als die damalige finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin dem Team aus der VIP-Loge mit einem Glas Weißwein zugeprostet hat. Nun wird heuer gleich weitergefeiert, weil St. Petersburg nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die WM entzogen wurde. Doch noch stockt es im finnischen Team. Einem blamablen 1:4 gegen die USA zum Auftakt folgten eine weitere Niederlage gegen Schweden und ein mühsames 5:3 gegen Frankreich. Dem Team fehle der nötige Biss, urteilen die heimischen Medien. Marko Anttila, mittlerweile 38 und aus Tampere stammend, widerspricht nur halbherzig: "Es läuft noch nicht wie im Vorjahr."

Appetithappen für teure Partynacht

Nur die finnischen Fans lässt das ziemlich unberührt. In den Kneipen und in der Halle wird an Spieltagen gefeiert, was das Zeug hält und die Kreditkarte hergibt: bei Bierpreisen von 9,20 Euro für das kleine und 11,50 Euro für das große Bier in der Nokia-Arena durchaus sportlich. Von der alkoholgeschwängerten Euphoriewelle kann sich auch Österreichs Team ein hautnahes Bild machen, wenn man am Samstag (15.20, live ORF 1) auf die weltmeisterlichen Gastgeber trifft. Dass das Spiel am Nachmittag stattfindet, soll ein Wunsch der Gastronomie gewesen sein: Österreich als Appetithappen vor der Partynacht.

Finnen können auch anders

Sollte es heuer mit dem nächsten WM-Titel im Eishockey nichts werden, so bleiben den Finnen ja noch andere Sportarten, in denen sie Weltklasse sind − etwa im "High Heels Run", dem 100-Meter-Lauf auf Stöckelschuhen, der nicht mehr nur Frauen vorbehalten ist. Oder dem partnerschaftlichen Frauentragen, einem selbsterklärenden Laufbewerb, der sich in dem Land ebenso großer Begeisterung erfreut wie das jährliche Luftgitarrenfestival in Oulu. Selbst beim Essen kommt man nicht ohne sportliche Challenge aus: Wer in Tampere im Restaurant "Hook" neun Hühnerflügel mit der extrascharfen Sauce "Suicide" (Selbstmord) verschlingt, bekommt einen Platz auf der Ehrentafel.