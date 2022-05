Österreich bei Eishockey-WM: Mit "viel Spaß" und dem 14. Debütanten

Nach einem aus Sicht des österreichischen Teams starken Auftaktwochenende samt einem überraschenden Punktgewinn gegen die USA gab es für die Auswahl bei der laufenden Eishockey-WM in Tampere den ersten von nur drei Ruhetagen. Bereits am heutigen Dienstag geht es gegen Tschechien (15.20, live auf ORF Sport +) weiter, am Mittwoch folgt schon die Partie gegen Norwegen.

Nach der starken Leistung gegen die USA herrschte Montag natürlich eine ausgelassene Stimmung im Team. "Schade, dass wir das Spiel gegen die ...