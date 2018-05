Österreich spielt bei Eishockey-WM 2019 in Bratislava

Österreich spielt bei der Eishockey-WM 2019 (10. bis 26. Mai) in der Slowakei in der Gruppe B in Bratislava. Das gab der Weltverband am Dienstag bekannt. Die ÖEHV-Auswahl, die in Kopenhagen erstmals seit 14 Jahren den Klassenerhalt geschafft hat, trifft unter anderem auf Weltmeister Schweden, Olympiasieger Russland und Vize-Weltmeister Schweiz.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Das österreichische Team wird nicht weit reisen müssen