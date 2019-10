Die Edmonton Oilers haben ihre Siegesserie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL weiter ausgebaut. Die Kanadier gewannen am Samstag (Ortszeit) auswärts bei den New York Rangers mit 4:1. Im Madison Square Garden war es der fünfte Sieg im fünften Spiel für das weiter unbesiegte Team aus Edmonton. Die Oilers feierten damit ihren besten Saisonstart seit 1986, damals mit Hilfe von Wayne Gretzky.

SN/APA (AFP/Getty)/BRUCE BENNETT Edmonton Oilers auf den Spuren der legendären Gretzky-Ära