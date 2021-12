Peter Schneider in Galaform

Die Transfers der Eisbullen bestätigen Trainer Matt McIlvane.

Zehn Siege und zwei Remis in den letzten zwölf Spielen und schon sieben Punkte Vorsprung in der Tabelle: Red Bull Salzburg geht nach dem 5:4 in Klagenfurt als Mannschaft der Stunde in die Weihnachtspause, die schon S0nntag in Innsbruck endet. Salzburg-Trainer Matt McIlvane gab seinen Spielern ein paar Tage frei und war zu Recht glücklich über den Sieg - denn: Denn es war auch eine Bestätigung seiner Transfers. Jan-Mikael Järvinen,Peter Schneider und Benjamin Nissner brachten Salzburg 3:0 in Führung. Drei ...