Peterka: Zum Abschied noch ein Rekord-Wochenende

JJ Peterka bestreitet heute sein vorerst letztes Heimspiel für Salzburg. Nicht nur deshalb wird bei Red Bull noch ein neuer Stürmer gesucht.

Es ist schon jetzt ein Abschied mit Wehmut: "Es war eine tolle Zeit in Salzburg", sagt der gebürtige Münchner JJ Peterka, der im Sommer als Leihspieler von Konzernschwester Red Bull München gekommen ist und bei Salzburg in den letzten Wochen einen echten Höhenflug erlebt hat. Mit einer doppelten Gala am letzten Wochenende: In den beiden Heimspielen gegen Fehérvár (5:3) und Graz (10:2) markierte der erst 18-jährige Jungstar nicht weniger als acht Scorerpunkte - zwei Tore und sechs Assists. "Ein starkes Wochenende, bei dem alles gut gelaufen ist", sagt Peterka und verweist auch auf seine Nebenleute Rick Schofield und Jack Skille.

Am heutigen Dienstag bestreitet Peterka (neuerlich gegen Fehérvár) sein vorerst letztes Heimspiel, am Freitag gegen Graz seine letzte Partie, ehe es am Samstag in Richtung deutsches U20-Nationalteam geht. Mit dem spielt er bei der WM in Edmonton (CAN) und danach geht es sehr wahrscheinlich zumindest für einen Test nach Buffalo. "Vertrag mit Buffalo ist momentan noch keiner unterschrieben, aber wir sind ständig in Kontakt."

Das NHL-Team verfolgt den Rohdiamanten mit Argusaugen. "Es ist erstaunlich, was sie alles wissen wollen. Wir sind in einem regelmäßigen Austausch und sie fordern Videos von jedem Spiel an", sagt Salzburgs Teammanager Helmut Schlögl. Peterkas Abgang und seine ungewisse Rückkehr machen auch Schlögls Arbeit nicht leichter. Nach der Verletzung der Center Alex Rauchenwald (sechs Wochen Pause) und Filip Varejcka (kommt nach einer komplizierten Sprunggelenksverletzung erst im Februar zurück) herrscht auf der Schlüsselposition dringender Handlungsbedarf. Der wäre Sonntag beinahe noch größer geworden, weil Rick Schofield nach einem Schuss auf den Knöchel humpelnd das Eis verlassen hatte - Montag gab es Entwarnung, Schofield wird vermutlich heute bereits wieder spielen.

Der neue Mann im Sturmzentrum soll aber ein Alleskönner sein, Center und Flügel. "Wir haben genügend Angebote, aber wir suchen den einen richtigen Spieler, der charakterlich zu uns passt und später auch auf den Flügel ausweichen kann", sagt Schlögl. Vorübergehend auf der Centerposition ist der gebürtige Slowene Aljaz Predan (20) aus der eigenen Akademie, der als "Eishockey-Österreicher" das Transferkontingent nicht belastet.