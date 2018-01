Philadelphia als Super-Bowl-Herausforderer der Patriots

Titelverteidiger New England Patriots steht erneut im Endspiel der National Football League (NFL). Im Kampf um die 52. Super Bowl trifft das Team um Quarterback Tom Brady am 4. Februar (5. Februar 0.30 Uhr MEZ) in Minneapolis auf die Philadelphia Eagles. Während die "Pats" ihren sechsten Titel seit 2001 anpeilen, geht es für die "Adler" um den ersten Super-Bowl-Triumph.

SN/APA (AFP/Getty)/Patrick Smith Die Philadelphia Eagles schlugen die Minnesota Vikings 38:7