Die Philadelphia Flyers haben am Samstagabend (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ihren jüngsten Erfolgslauf fortgesetzt. Philadelphia gewann bei den New Jersey Devils nach 1:2-Rückstand noch 5:3. Der fünfte Flyers-Treffer war zugleich das achte Saisontor des Villachers Michael Raffl. Philadelphia liegt nach vier Siegen in Serie nur noch einen Punkt hinter den Play-off-Rängen.

SN/APA (AFP/Getty)/Adam Hunger Die Flyers haben zurück auf die Siegerstraße gefunden