Play-off gegen Fehervar: Mühe bereitete sich Salzburg nur selbst

Das Play-off beginnt mit einem knappen 3:2-Erfolg über Fehervar - auf dem Eis war die Sache aber deutlich klarer.

Der erste von insgesamt zwölf notwendigen Siegen zur Titelverteidigung im Play-off ist eingefahren: In einer Neuauflage des letztjährigen Finales setzte sich Red Bull Salzburg gegen Fehervar mit 3:2 durch. An das vergangene Finale erinnerte aber nur das knappe Resultat - Salzburg war in allen Belangen die bessere Mannschaft und machte sich nach zwei "Black-outs" in der Defensive das Leben selbst schwer.

"Es war das erwartet enge Spiel, in das wir aber gut gestartet sind und das wir verdient gewonnen haben", meinte Peter Schneider, der mit dem Tor zum 2:1 alles frühzeitig auf Schiene gebracht hat. Die Salzburger drückten von Beginn auf das Tempo, die Gästen waren meist einen Schritt langsamer. Auch weil einige Spieler erkrankt waren, Topscorer Alex Petan fehlte überhaupt. "Wir hoffen auf einen vollen Kader am Freitag, dann sieht es anders aus", meinte deren Coach Kevin Constantine.

Das 1:0 durch Lucas Thaler war folglich nur eine Frage der Zeit. Auch der glückliche zwischenzeitliche Ausgleich nach einem bösen Patzer in der Salzburger Hintermannschaft brachte die Ungarn nicht besser ins Spiel - denn Salzburg blieb geduldig, spielte sein Spiel weiter und erhöhte schon kurz danach durch eine schöne Kombination von Flo Baltram und Peter Schneider auf 2:1. Erst gegen Ende des zweiten Drittels bemerkte man, dass es sich hier schon um ein Play-off-Spiel handelt: Die Partie wurde härter und verbissener. Erst das dritte Powerplay konnte Salzburg nutzen, Chay Genoway traf punktgenau zum 3:1 - die Vorentscheidung. Nach einem neuerlichen Abwehrfehler kam Fehervar zwar noch auf ein Tor heran, richtig in Gefahr bringen konnte man die Salzburger aber nicht.



Viertelfinale: 1. Spiel:

Salzburg - Fehervar 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Tore: Thaler (13.), Schneider (32.), Genoway (42./Pp) bzw. Terbolcs (27.), Kuralt (50.)