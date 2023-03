"Play-off ist, wenn Salzburg gewinnt"

Salzburg kann in Ungarn die Serie entscheiden - und kämpft gegen eine neue Verletzungsserie.

Kapitän Thomas Raffl fehlt nach einer Knieverletzung beim ersten Matchpuck in Ungarn.

Bei Fehérvár-Coach Kevin Constantine schwang schon ein bisschen Verzweiflung mit: "Play-off ist, wenn zwei Teams spielen und Salzburg gewinnt. Das ist uns jetzt sieben Mal hintereinander passiert, das ist wie ein Drehbuch." Was der alte NHL-Trainer-Haudegen meint: Sieben Play-off-Partien haben jetzt Salzburg und Fehérvár saisonübergreifend gespielt und sieben Mal hat Salzburg jeweils hauchdünn gewonnen: 2:1, 5:3, 2:1, 3:1, 3:2, 2:1 und 2:1 lautet diese Serie und zumindest am Sonntag hätte sich niemand beschweren dürfen, wenn Fehérvár gewonnen hätte. Folgt am ...