Play-offs liegen der Familie Lebler im Blut

Schon sein Vater trug den Beinamen "Play-off-Eddie", Brian Lebler wird im Finale zum Glücksgriff für Salzburg. Spiel drei schon am Samstag.

Nach dem Finalspiel ist vor dem Finalspiel: Nach Salzburgs 5:3-Sieg im zweiten Eishockey- Finale am Donnerstag bei Fehérvár gab es am Freitag viel zum Aufräumen: Mike Dalhuisen wurde nach dem bösartigen Check in seinen Rücken (Täter Braden Shaw wurde vorerst nicht gesperrt) medizinisch untersucht, im Büro setzte der Sturm auf die letzten verfügbaren Tickets für Finalspiel drei (Volksgarten, 17.30) ein - zudem werden am heutigen Samstag auch Hunderte ungarische Fans erwartet, die das Unmögliche noch möglich machen sollen: dass die ...