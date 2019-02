Raffl gewann mit Flyers auch zweites Duell mit Vanek

Michael Raffl hat in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL auch das zweite Österreicher-Duell mit Thomas Vanek an diesem Wochenende gewonnen. Einen Tag nach dem 6:5-Heimsieg nach Verlängerung siegten Raffl und die Philadelphia Flyers bei den Detroit Red Wings mit 3:1. Nach dem 12. Sieg in den jüngsten 14 Spielen liegen die Flyers nur noch sechs Punkte hinter den Play-off-Rängen.

SN/APA (Archiv/AFP/GETTY)/ELSA Raffl und seine Flyers konnten erneut jubeln