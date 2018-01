Raffl-Tor bei 2:1-NHL-Sieg der Philadelphia Flyers

Michael Raffl hat am Sonntag sein neuntes Saisontor in der National Hockey League (NHL) erzielt. Der Kärntner brachte die Philadelphia Flyers im Auswärtsduell bei den Washington Capitals in der 27. Minute mit einem Schuss ins kurze Eck in Führung. Nach dem Ausgleich von Alexander Owetschkin (40.) machte Travis Konecny gleich zu Beginn der Verlängerung den 2:1-Sieg der Flyers perfekt.

SN/AP Michael Raffl jubelt, die Washington Capitals freut es weniger.