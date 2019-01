Michael Raffl ist in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL beim 5:2-Auswärtssieg seiner Philadelphia Flyers gegen die Montreal Canadiens der Treffer zum Endstand gelungen. Die Gastgeber hatten in der Schlussphase ihren Goalie vom Eis genommen, um ihre Offensive zu verstärken, und der Kärntner ließ sich in der letzten Spielminute die Chance auf ein "Empty-Net-Goal" nicht entgehen.

SN/APA (Archiv/AFP/GETTY)/Rob Carr Raffl traf in der Schlussminute ins "empty net"