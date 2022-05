Raffl-Tor bei Sieg der Dallas Stars in Calgary

Michael Raffl hat am Donnerstag den Auswärtssieg der Dallas Stars bei den Calgary Flames in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL fixiert. Der 33-jährige Villacher erzielte in der 59. Minute ins leere Tor den Treffer zum 2:0-Endstand. Es war sein achter Saisontreffer. Joe Pavelski (8.) hatte die Stars in Führung gebracht, Torhüter Jake Oettinger wehrte alle 29 Torschüsse ab. Dallas glich in der "best of seven"-Serie auf 1:1 aus.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/T Raffl scorte bei Dallas-Sieg ins leere Tor/Archiv

Colorado Avlanche ging gegen die Nashville Predators dank eines 2:1-Heimsiegs nach Verlängerung in der Serie mit 2:0 in Führung. Im Osten gelang den New York Rangers (5:2 gegen die Pittsburgh Penguins) und den Florida Panthers (5:1 gegen die Washington Capitals) der Ausgleich zum 1:1. NHL-Ergebnisse von Donnerstag - Play-off, 1. Runde (best of seven): Western Conference: Calgary Flames - Dallas Stars (1 Tor Raffl) 0:2 - Stand 1:1 Colorado Avalanche - Nashville Predators 2:1 n.V. - Stand 2:0 Eastern Conference: New York Rangers - Pittsburgh Penguins 5:2 - Stand 1:1 Florida Panthers - Washington Capitals 5:1 - Stand 1:1