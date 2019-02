Raffl und Flyers-Kollegen verzweifelten an Penguins-Goalie

Die Philadelphia Flyers haben am Montag in der National Hockey League (NHL) gegen die Pittsburgh Penguins eine 1:4-Niederlage kassiert. Matchwinner der Gäste war Goalie Matt Murray mit 50 gehaltenen Schüssen. Im zweiten Drittel gaben die Flyers mit 28 Schüssen so viele wie noch nie in ihrer Club-Geschichte in einem Abschnitt ab, keiner führte aber zum Erfolg.

SN/APA (AFP/Getty)/BRUCE BENNETT Murray mit Glanzparaden