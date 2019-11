Raffl unterlag mit Flyers NHL-Leader Washington knapp

Die Siegesserie der Philadelphia Flyers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ist am Mittwoch nach vier Spielen zu Ende gegangen. Das Team des Kärntners Michael Raffl musste sich Liga-Spitzenreiter Washington Capitals zu Hause mit 1:2 nach Penaltyschießen geschlagen geben. Raffl gab in 15:10 Minuten Eiszeit einen Torschuss ab, hält nach 18 Saisonspielen bei drei Toren und drei Assists.

SN/APA (AFP/GETTY)/Mitchell Leff Washington gewann erst im Penalty-Schie§en