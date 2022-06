Rangers im NHL-Play-off-Halbfinale gegen Tampa 2:0 voran

Die New York Rangers sind am Freitag (Ortszeit) im Play-off-Halbfinale der National Hockey League (NHL) gegen Tampa Bay Lightning mit einem 3:2-Heimerfolg mit 2:0 nach Siegen in Führung gegangen. Für den Titelverteidiger aus Tampa Bay setzte es damit zum ersten Mal seit April 2019 wieder zwei Niederlagen in den Play-offs nacheinander. Mit 18 Siegen nach einer Play-off-Niederlage in Serie hatte Tampa Bay einen NHL-Rekord aufgestellt.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/B Rangers-Goalie Igor Schesterkin war ein sicherer Rückhalt

Nach dem Führungstreffer Tampa Bays hatten die Rangers im ersten Drittel zwei Tore erzielt, Anfang des Schlussdrittels gelang den Gastgebern durch Mika Zibanejad das 3:1. Rangers-Goalie Igor Schestjorkin war der nötige sichere Rückhalt.Der schwedische Nationalspieler erzielte seinen 22. Play-off-Scorerpunkt, womit er hinter Connor McDavid und dem Deutschen Leon Draisaitl Rang drei belegt. Der 2:3-Anschlusstreffer der Gäste zwei Minuten vor Schluss kam zu spät. NHL-Ergebnis von Freitag - Finale Eastern Conference ("best of seven"): New York Rangers - Tampa Bay Lightning 3:2