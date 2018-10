Rauchenwald macht die Ankündigung wahr

Ein denkwürdiger Abend im Volksgarten: Salzburg schlägt den Schweizer Spitzenclub SC Bern in der Champions Hockey-League 2:1.

Er erntete vor allem Erstaunen, als er sich vor einer Woche vor dem Champions-League-Auswärtsspiel gegen den SC Bern zu einer wagemutigen Aussage hinreißen ließ: "Wir wollen schon in Bern gewinnen, denn wir wollen unsere Champions-League-Gruppe auf Rang eins beenden", meinte Salzburgs Alex Rauchenwald vor dem schweren Auwärtsgang in der Schweiz, bei dem Salzburg mit einem Remis den Aufstieg fixiert hat. Im gestrigen Rückspiel im Volksgarten wurde dann tatsächlich Rauchenwalds Ankündigung wahr: Salzburg hat den 15-fachen Schweizer Meister 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) geschlagen und sich im letzten Abdruck Rang eins in der Gruppe geholt.

Und der Siegtorschütze? Der hieß just Alex Rauchenwald.

97 Sekunden vor dem Ende der Partie traf der Stürmer zum 2:1. "In Bern hatte ich beim Hinspiel schon eine große Chance gehabt und mich für die falsche Ecke entschieden, nun habe ich in die richtige Ecke getroffen", meinte Rauchenwald.

"Wir haben super gekämpft, haben kaum Chancen in den Unterzahlspielen zugelassen, Keeper Steve Michalek war überragend und das Tor ist zum richtigen Zeitpunkt gefallen", resümierte Trainer Greg Poss. Alle vier Punkte stimmen, aber der wichtigste war wohl die Leistung des neuen US-Amerikaners im Salzburger Tor. Michalek, der in den ersten Partien oftmals unsicher wirkte, strahlte große Ruhe und Souveränität aus und das färbte auf die ganze Salzburger Hintermannschaft ab. Obwohl das Gegentor zum 0:1 ein halbes Salzburger Eigentor war - Martin Stajnoch konnte die Scheibe nicht annehmen, der Puck blieb vor Michalek liegen und Thomas Rüfenacht traf mit der ersten Chance der Schweizer zu deren 1:0. Doch Salzburg steigerte sich kontinuierlich und lieferte dem Schweizer Kultclub, der sich über 16.300 Zuschauer im Schnitt und das fünffache Budget der Salzburger freuen darf, einen großen Kampf. Das Siegtor war dann noch ein spielerisches Highlight: Dustin Gazley verlud mit einer schnellen Körpertäuschung seinen Gegenspieler und legte back- hand auf Rauchenwald auf.

Der Treffer beschert Salzburg nun Platz eins und damit Heimvorteil im Achtelfinal-Rückspiel am 20. November - und möglicherweise am Freitag bei der Auslosung den Traumgegner: Schwesterclub Red Bull München. Greg Poss hat jedenfalls schon eine Vorahnung: "Ich spüre es, wir ziehen jetzt München."