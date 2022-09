Red Bull Juniors gewinnen Heimspielauftakt in der Verlängerung

Juha Pukkila traf gegen Gröden zum 2:1-Sieg.

Mit drei Auswärtsspielen sind die Red Bull Juniors in die neue Saison der Alps Hockey League gestartet. Die Ausbeute war dabei nicht gerade berauschend. Nach einem 5:1-Auftaktsieg gegen Fassa setzte es Niederlagen gegen das KAC Future Team (in der Overtime) und Jesenice, wo man mit 0:5 unterging.

Beim ersten Heimspiel am Samstag gegen Gröden gab es endlich wieder Grund zu jubeln. Die Salzburger setzten sich in der Verlängerung mit 2:1 durch. Oskar Maier schoss die Jungbullen nach einer Viertelstunde in Führung. Mit zwei Mann mehr auf dem Eis gelang den Gästen Mitte des Schlussdrittels der Ausgleich. Salzburg hatte selbst in Unterzahl eine Riesenchance auf den zweiten Treffer, doch Timo Ruckdäschel wurde regelwidrig gestoppt und Juha Pukkila traf im Anschluss nur die Stange. Auch in der Verlängerung hatten die Red Bulls zunächst mit einem Alutreffer in Überzahl Pech, doch Pukkila stocherte den Puck noch zum Sieg über die Linie.

Simon Wolf gab sein AHL-Debüt

"Wir hätten definitiv mehr Tore schießen können, da waren gute Chancen dabei, das müssen wir verbessern. Ich finde, wir haben klar dominiert und Wege gefunden, die Gegner unter Druck zu setzen. Wir sind noch etwas zu verspielt, machen viele Pässe im Slot und das muss direkter werden", meinte Simon Wolf, der sein AHL-Debüt als Starting Goalie der Jungbullen gab. "Die Erfahrung der Gegenspieler hier ist der größte Unterschied im Vergleich zu meiner letzten Saison in der tschechischen U20-Liga. Wir haben uns schon gut zusammengefunden als Team, die meisten kennen sich ja schon einige Jahre hier aus der gemeinsamen Akademiezeit."