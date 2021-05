Red Bull Salzburg wildert bei den Capitals

Was SN-Leser schon seit geraumer Zeit wissen, wurde Dienstag auch von Klubseite bestätigt: Der 29-jährige US-Amerikaner Ty Loney wechelt von den Vienna Capitals zu Red Bull Salzburg. Loney, der nie gedraftet worden ist, kam vor drei Jahren nach Graz und spielte im Vorjahr eine überragende Saison in Wien - mit den meisten Play-off-Toren (10), der besten Plus-Minus-Statistik der Liga (plus 31) und er wurde von der Spielergewerkschaft zum wichtigsten Spieler der Liga gewählt. Sein Abgang dürfte Wien schmerzen, denn Caps-Manager ...