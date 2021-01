Red-Bull-Spieler Heinrich: "Jetzt müssen sich die Alten an der Nase nehmen"

Zwei Schlüsselspiele daheim für Salzburg in nur 24 Stunden. Keine WM in Weißrussland.

Nach einem echten Höhenflug gab es am letzten Wochenende eine eher ruppige Landung: Red Bull Salzburg verlor in der ICE-League erst Freitag beim KAC (3:6) und Sonntag daheim gegen den VSV (2:3 nach Verlängerung). Damit hat man sich selbst unter Druck gebracht - und nun stehen gleich zwei Schlüsselspiele im Volksgarten an: diesen Dienstag gegen Tabellenführer Bozen, am Mittwoch gegen den Tabellennachbarn Dornbirn (jeweils 19.15 und im Livestream von Red Bull). "Jetzt sind die Routiniers gefragt, da müssen sich jetzt ...