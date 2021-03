Red Bulls: Durch die Hintertüre wartet die Chance auf den Jackpot

Bozen zeigte Salzburg wieder einmal die Schwachstellen auf - aber ermöglicht Salzburg auch die Chance auf die Champions League.

Ein Gutes hatte die Schlagerpartie gegen den HC Bozen (0:4) am Sonntag. Es war noch kein Play-off-Spiel. Folglich durfte es Red Bull Salzburg noch einmal als Anschauungsunterricht nehmen, was die Mannschaft aus Bozen aktuell eben besser macht als Salzburg: hinten keine Chancen zulassen und vorn (speziell im Powerplay) gnadenlos zuschlagen.

Vor allem die Defensive ist bei Salzburg in der Saison das Sorgenkind. Zwar ist die Zahl der Gegentore in der Pick-Round (20 Tore in sechs Partien, macht einen ...