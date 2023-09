Reinbacher bei Montreal-Debüt mit Torvorlage

David Reinbacher hat am Montag im Dress der Montreal Canadiens sein Debüt in der ersten Mannschaft gegeben. Der 18-Jährige bereitete beim ersten Saison-Testspiel des Clubs der nordamerikanischen Eishockeyliga (NHL) gegen die New Jersey Devils einen Treffer vor, die Partie ging 2:4 verloren. Einen Platz im Kader der Canadiens zu ergattern, wird für den Vorarlberger Verteidiger aber wohl trotzdem schwierig. Optionen sind die AHL oder die Rückkehr zum Schweizer Club EHC Kloten.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/T Reinbacher stellte sich mit Assist ein