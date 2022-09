Rossi im ersten Test gegen NHL-Meister mit zwei Assists

Der Vorarlberger Marco Rossi hat im ersten Saisonvorbereitungsspiel seiner Minnesota Wild gegen NHL-Titelverteidiger Colorado Avalanche mit zwei Assist überzeugt. Der 21-Jährige war in St. Paul am 2:0 beteiligt und leistete in der Verlängerung die Vorlage zum 3:2-Siegtreffer. Der Stürmer hofft, dass er sich bis Saisonbeginn im Oktober weiter für einen Platz im Wild-Kader empfehlen kann.

