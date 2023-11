Rossi verliert mit Minnesota in NHL bei New York Rangers 1:4

Die Minnesota Wild haben in der National Hockey League (NHL) nach zuvor zwei Siegen wieder eine Niederlage kassiert. Mit dem Vorarlberger Marco Rossi ging das Auswärtsspiel bei den New York Rangers am Donnerstag mit 1:4 verloren. Die Hausherren fixierten dabei nach einem 1:1-Remis nach 40 Minuten erst im Schlussabschnitt den Sieg. Alexis Lafreniere war mit seinem Tor zum 2:1 und zwei Assists maßgeblich daran beteiligt. Die Rangers punkteten zum neunten Mal in Folge.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/E Lafreniere leitete den Heimsieg im Schlussabschnitt ein