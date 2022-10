Rossis NHL-Start von Lobeshymnen begleitet

Dem Vorarlberger trauen viele Insider eine tragende Rolle bei den Minnesota Wild zu - Start gegen die Rangers.

Der Vorarlberger Marco Rossi hat es vorerst geschafft: Der erst 21-jährige Rankweiler steht nach einer überragenden Vorbereitung fix im Kader der Minnesota Wild für die nun beginnende NHL-Saison, in der Rossi mit seinem Team in der Nacht auf Freitag daheim die New York Rangers empfängt.

General Manager Bill Guerin informierte den Stürmer am Sonntag, dass er den Sprung in den NHL-Kader von Cheftrainer Dean Evason geschafft hat. "Du hast alles getan, was wir von dir verlangt haben. Du warst großartig. Du hast dir das sehr verdient", meinte Guerin. Rossi hat in der Vorbereitung mit zwei Toren und sieben Assists in sechs Spielen nicht nur aufgezeigt, er war damit der beste Scorer in der Vorbereitung. Dabei durfte er in einem Spiel sogar mit den Wild-Stars Mats Zuccarello und Kirill Kaprizov in der ersten Linie antreten und machte auch auf dem Niveau eine gute Figur. "Es war unglaublich", meinte Rossi danach. "Es sind so unglaublich gute Spieler. Es war eine große Ehre für mich und ich dachte nur, dass ich nicht verkrampfen sollte und wie ich dem Team helfen kann." Auch die Medien in den USA haben Rossi schon entdeckt. Die offizielle NHL-Homepage bezeichnete ihn sogar als "das größte österreichische Eishockeytalent" - ein großes Kompliment angesichts der Historie von Thomas Vanek.

Für Rossi ist es ein Durchbruch im zweiten Anlauf: Er wurde 2020 von den Wild in der ersten Runde (9. Stelle) gedraftet, verpasste aber fast die ganze Saison nach einer Coronaerkrankung, die den Herzmuskel geschwächt hat. Im Vorjahr bestritt er schon zwei Spiele für die Wild, absolvierte den Großteil des Jahres beim Farmteam Iowa Wild, wo er in 63 Spielen 53 Punkte markiert hat und damit zum punktbesten Rookie der Vereinshistorie wurde. Nun traut man ihm viel zu, er soll auch im Powerplay zum Einsatz kommen.

Neben Rossi schaffte es auch der Deutsche JJ Peterka, der vor zwei Saisonen noch bei Red Bull Salzburg in der heimischen Liga agiert hatte, in die Stammformation der Buffalo Sabres.