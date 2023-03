Salzburg-Coach Mat McIlvane: "Das waren zwei abnormale Spiele"

Vor Semifinalspiel drei am Dienstag analysiert Salzburgs Coach Matt McIlvane die bisherige Serie. Im Schlager kommt Thomas Raffl zurück.

Verrückte Eishockey-Welt: Auf einen 5:1-Heimsieg der Salzburger gegen den KAC folgte in Semifinalspiel zwei in Klagenfurt eine 2:6-Abfuhr. Am heutigen Dienstag (19.15) kommt es im Volksgarten zu Spiel drei, dem KAC-Coach Petri Matikainen schon vorentscheidende Bedeutung beimisst. Salzburg kann wieder auf Kapitän Thomas Raffl setzen. Wir sprachen mit Salzburg-Coach Matt McIlvane über die zwei Spiele und ob Spiel drei vorentscheidend ist. Im zweiten Spiel kann Bozen gegen die Vienna Capitals schon auf 3:0 stellen.

Haben Sie Sonntag nach ...