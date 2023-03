Meister Salzburg hat am Freitag in der ICE Hockey League im ersten Halbfinalmatch gegen den KAC einen klaren 5:1-Heimerfolg gefeiert. Die Bullen verlängerten damit ihre Play-off-Siegesserie auf 17 Erfolge. Die zweite Partie der "best of seven"-Serie gegen den Rekordchampion steigt am Sonntag in Klagenfurt. Das andere Semifinale zwischen Bozen und den Vienna Capitals war am Freitagabend noch im Gange.

BILD: SN/APA/EXPA/JFK/EXPA/JFK Salzburger hatten viel Grund zur Freude