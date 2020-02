Salzburg gewann in EBEL auch beim KAC, VSV unterlag Linz

Pick-Round-Leader Salzburg hat seinen Siegeszug in der Zwischenrunde der Erste Bank Eishockey-Liga fortgesetzt und Meister KAC am Dienstag mit 4:3 nach Penaltyschießen auch auswärts bezwungen. In der Qualifikationsrunde verlor Spitzenreiter VSV hingegen erstmals unter Neotrainer Rob Daum, durch das 5:2 in Villach zog Linz an Punkten mit den Kärntnern gleich.

SN/APA (AFP/Getty/Archiv)/Minas Pan Enroth kam für den KAC noch nicht zum Einsatz