Salzburg hofft in Rouen auf Grundstein für CHL-Aufstieg

Red Bull Salzburg will am Dienstag (20.00 Uhr) in Frankreich den Grundstein zum erstmaligen Viertelfinal-Einzug eines österreichischen Teams in der Champions Hockey League (CHL) legen. Die Bullen gelten im Achtelfinal-Duell mit dem französischen Meister Rouen Dragons als leichter Favorit. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am 20. November im Salzburger Volksgarten.

SN/APA/BARBARA GINDL Red Bull Salzburg strebt nächste Überraschung an