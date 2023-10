Titelverteidiger Salzburg hat seine Tabellenführung in der ICE-Liga mit einem 3:2-Erfolg bei Olimpija Ljubljana auf vier Punkte ausgebaut. Die Treffer für die Salzburger in der einzigen Partie am Donnerstag erzielten Torjäger Peter Schneider (10./PP), Troy Bourke (37.) und Mario Huber (56./PP). Die Slowenen kamen zwischenzeitlich auf 1:2 und in der Schlussphase wieder auf ein Tor heran, mehr ließ der Meister aber nicht zu.

Salzburger gewannen in Slowenien