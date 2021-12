Salzburg prolongiert seine Serie

Eisbullen feiern 5:3-Zittersieg über Znaim. Am Sonntag wartet Bozen.

Der EC Red Bull Salzburg hat am Freitagabend in der ICE Hockey League zum neunten Mal in Serie gepunktet und mit einem 5:3 über Znaim den siebten Sieg in den jüngsten neun Spielen eingefahren. Dabei mussten Thomas Raffl und Co. trotz 4:1-Führung aber noch um die drei Punkte zittern.

Mit frischen Kräften - am Dienstag war spielfrei und zum zweiten Mal in der gesamten Meisterschaft konnte Headcoach Matt McIlvane auf den kompletten Kader zurückgreifen - war Salzburg zunächst tonangebend. Und lag nach 32 Minuten dank Treffern von TJ Brennan, Florian Baltram, Benjamin Nissner und Ty Loney mit drei Toren in Front.

Dennoch wurde es im dritten Spielabschnitt noch einmal spannend, als die Tschechen durch Doppeltorschütze Michael Kvasnica und Dominik Tejnor in der 53. Minte auf 3:4 verkürzten. So brachte erst Loney, mit seinem zweiten Treffer ins verwaiste Znaim-Tor, in der letzten Minute die Erlösung für den Tabellenzweiten. Auch am Sonntag (18 Uhr) müssen sich die Eisbullen in Bozen auf einen Kampf einstellen. Die bisherigen Duelle mit den Südtirolern waren meist von Härteeinlagen geprägt. Mit einem weiteren Sieg darf Richtung Tabellenführung geschielt werden.