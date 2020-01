Salzburg schlitterte in die nächste Niederlage

Red Bull Salzburg verlor in Bozen mit 1:2 nach Penaltyschießen und führt die Bundesliga nur mehr einen Punkt vor den Vienna Capitals an.

Da war es nur mehr einer. Lange hatte es danach ausgesehen, als ob dem EC Red Bull Salzburg der Gewinn des Grunddurchgangs der Erste Bank Eishockey Liga (trotz Heimschwäche) kaum mehr zu nehmen sei. Zuletzt bekam aber auch die starke Auswärtsbilanz kleinere Kratzer ab, und nach der jüngsten 1:2-Niederlage nach Penaltyschießen am Mittwoch in Bozen liegen die Eisbullen plötzlich nur mehr einen Punkt vor den Vienna Capitals. Denn die Wiener feierten ihrerseits mit einem 8:2-Heimerfolg über Fehérvár bereits den vierten Sieg in Folge.

Die Salzburger gerieten in Bozen früh in Rückstand. Stefano Giliati tankte sich auf der rechten Seite durch Salzburgs Abwehr, seinen Schuss fälschte Ivan Deluca zur 1:0-Führung der Hausherren ab (4.). Die Eisbullen übernahmen danach langsam die Spielkontrolle, doch erst kam John Hughes nach einem Haken nicht an Bozens Keeper Leland Irving vorbei. Dann scheiterte Raphael Herburger bei einem 2-gegen-1-Angriff gegen den Goalie. Und schließlich schrammte auch noch ein Hammerschuss von Brent Regner aus dem Bullykreis knapp am Tor vorbei.

Im zweiten Drittel drängte Bozen lange auf den zweiten Treffer, kam an Keeper JP Lamoureux aber nicht vorbei. Salzburg wurde erst in der Schlussphase wieder richtig gefährlich. Die größte Ausgleichschance vergab Chad Kolarik wenige Sekunden vor der Pausensirene nach einem Querpass allein vorm Tor.

Schließlich musste es ein Teenager für die Bullen richten. Als Bozens Keeper einen Schuss von Brendan Mikkelson nicht festhalten konnte, war der 18-jährige Filip Varejcka zur Stelle und traf mit seinem Premierentor zum Ausgleich (44.). Da danach beide Teams nur mehr Alu trafen, musste die Entscheidung im Penaltyschießen fallen, in dem sich Bozen letztlich durchsetzte. "Es war insgesamt ein ausgeglichenes und enges Spiel gegen einen starken Gegner, in dem wir unsere Chancen hatten, oft aber auch mit Pech nicht getroffen haben", meinte Salzburg-Coach Matt McIlvane.

Bozen - Red Bull Salzburg 2:1 n.P. (1:0, 0:0, 0:1; 1:0). Tore: Deluca (4.), Alberga (entscheidender Penalty) bzw. Varejcka (44.).

Weitere Ergebnisse: Graz - KAC 3:2 n.P. (0:1,2:0,0:1,0:0;1:0), Dornbirn - Innsbruck 2:0 (0:0,1:0,1:0), Vienna - Fehérvár 8:2 (4:0,2:1,2:1), Znaim - Linz 7:2 (2:0,0:0,5:2).