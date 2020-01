Salzburg siegt und baut Tabellenführung aus

Nach dem 5:2-Sieg in Znaim steigt Sonntag im Volksgarten der Schlager gegen den KAC.

Red Bull Salzburg hat am Freitag seine Spitzenposition in der Erste Bank Eishockey Liga ausgebaut. Die Eisbullen setzten sich als bestes Auswärtsteam in Znaim mit 5:2 durch, während Verfolger Vienna Capitals in Graz mit 3:4 nach Verlängerung verlor.

Salzburg musste in Tschechien etwa bei Halbzeit das 2:2 hinnehmen. Anthony Luciani fixierte seinen Doppelpack (8./29.), nachdem Bud Holloway und Alexander Pallestrang (12.) die Gäste mit einem Doppelschlag innerhalb von 39 Sekunden in Führung gebracht hatten. Chad Kolarik im Powerplay (36.), Brent Regner (48.) und erneut Holloway (58.) schossen aber noch einen klaren Sieg heraus, das Topteam machte in der viertletzten Runde einen großen Schritt in Richtung Platz eins nach dem Grunddurchgang. Der Vorsprung auf die Caps beträgt vier Punkte. "Es war insgesamt ein sehr gutes Spiel. Mit dem Sieg in Znojmo freuen wir uns auch über den Verbleib an der Tabellenspitze, der Sieg nach dem Grunddurchgang ist ja eines unserer erklärten Saisonziele", betonte Salzburg-Stürmer Chad Kolarik.

Unter besonderen Vorzeichen steht am Sonntag dann das Duell der ewigen Erzrivalen zwischen Salzburg und dem KAC. Während Salzburg um Rang eins kämpft, kämpft der KAC noch um die Qualifikation für die Pick Round der Top 5. Nach einem starken Saisonstart kam Ende November einiges an Unruhe in die Kabine der Klagenfurter. Aktuell kämpfen die Rotjacken ebenso wie die Salzburger mit Ausfällen von Schlüsselspielern: Bei Salzburg sind es Raffl, Herburger und Mikkelson, beim KAC die Legionäre Nick Petersen und Lars Haugen. Der im Vorjahr überragende norwegische Teamtorhüter zog sich als Ersatzkeeper (!) auf der Bank eine Gehirnerschütterung zu, als er einen Schläger an den Kopf bekam. Allerdings vertritt ihn Daniel Madlener bestens: Der 27-jährige Schlussmann hat es heuer schon auf sieben Shutouts gebracht, mehr sind einem österreichischen Keeper in der Liga noch nie gelungen.

Quelle: SN