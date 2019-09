Salzburg verliert gegen Linz: Ein Black-out stoppte die Party

Auch 50 Minuten Power-Hockey waren am Freitag zu wenig - weil sich Salzburg zu Beginn des Schlussdrittels eine kurze und folgenschwere Auszeit in der Defensive nahm.

Wann auch immer Salzburg mit großen Ambitionen und einer gewissen Euphorie zu Saisonbeginn vorlegen will, geht das meist schief: So auch am Freitag beim stimmungsvollen und mitunter recht emotionalen Heimauftakt im ausverkauften Salzburger Volksgarten. Da nahm man zwei Drittel lang die Black Wings aus Linz förmlich auseinander, doch brachte sich selbst im Schlussabschnitt um die Früchte der Arbeit. Linz rettete dank des überragenden Keepers David Kickert ein 4:4 in die Verlängerung, dort traf Brian Lebler zum 5:4-Auswärtssieg der Linzer.

Salzburg-Trainer Matt McIlvane erlebte bei seiner Heimpremiere alle Höhen und Tiefen, die ein Trainer erleiden kann. "Wir haben zwei Drittel beeindruckendes Eishockey gespielt und sind dann zu Beginn des Schlussdrittels für ein paar Minuten vom Gas gegangen - und das wurde sofort bestraft." Für den Coach hat seine Mannschaft in der Phase auch falsche Entscheidungen getroffen. "Wir haben die meiste Zeit im Spiel in deren Drittel gespielt, doch in der Phase standen wir irgendwo."

Das Spiel begann für Salzburg schon ungut - mit dem ersten Schuss des Abends lag man 0:1 hinten. Es dauerte zwar etwas, ehe die Salzburger ihr Power-Hockey ausgepackt hatten, doch das kam dann umso stärker: Regner knallte an die Stange (10.), Herburger netzte in die Kreuzecke zum 1:1 (16.) und dann traf auch noch Heinrich an die Tor-umrandung (19.). Dazwischen hielt David Kickert im Linzer Tor ein halbes Dutzend Topchancen.

Doch im zweiten Drittel schien der Druck für die Gäste zu viel zu werden. Es war nur eine Frage der Zeit, ehe der Führungstreffer fallen würde, Matt Finn fälschte einen Querpass von Bud Holloway ins eigene Tor ab - das war in Minute 34 der 26. Torschuss der Salzburger, das unterstreicht die Überlegenheit. Linz hatte im gesamten Spiel genau 22 Torschüsse. 75 Sekunden später erhöhte Derek Joslin auf 3:1 und jetzt schienen die Dämme zu brechen. Das ahnte auch Linz-Trainer Tom Rowe und reagierte mit einer Auszeit. In der zweiten Pause dürft er die richtigen Worte gefunden haben, denn jetzt kam seine Mannschaft aggressiv aus der Kabine, attackierte Salzburg früh und holte sich die Nachschüsse. Mit Erfolg: Binnen 5:30 Minuten drehte man das 1:3 in ein 4:3.

In der Phase fielen die Linzer Tore auch relativ leicht. Wirklich geglückt war die Heimpremiere von Topkeeper JP Lamoureux nicht, auch wenn ihm McIlvane keinen Vorwurf machen wollte. "Es war sehr viel Verkehr vor dem Tor und die Linzer kamen zu vielen Rebounds. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er nicht sein bestes Spiel gemacht hat, ich würde eher sagen, die Verteidiger haben ihn etwas im Stich gelassen."

Die letzten zehn Minuten ging es dann auch nur mehr Richtung Linzer Tor und Chad Kolarik setzte seine schöne Miniserie fort: Auch im dritten Saisonspiel ließ er sich einen Assist und einen Treffer gutschrieben - den zum 4:4-Ausgleich. Als drei Minuten vor dem Ende Brian Lebler wegen Beinstellens in die Kühlbox musste, da schien alles für ein Salzburger Happy End bereit - doch der Puck wollte einfach nicht über die Linie und das rächte sich dann in der Nachspielzeit, in der Brian Lebler nach nur 22 Sekunden traf. Wieder kam der Abpraller genau auf seinen Schläger. "Aber solche Chancen muss man sich im Eishockey auch erarbeiten, das ist kein Glück", meinte McIlvane, der jetzt auf eine Reaktion am Sonntag beim KAC setzt. "Wir wollen die beste Mannschaft sein, da müssen wir auch den Meister schlagen."

Mit dem Spiel ging auch die Schiedsrichter-Laufbahn des Zellers Roland Kellner zu Ende, er leitete seit 2008 324 Spiele in der Erste Bank Liga - und das meist unaufgeregt.

