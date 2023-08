Salzburg verlor zwei Mal gegen Mannheim

Die Eisbullen unterlagen im Härtetest gegen ihren Gegner in der Champions Hockey League in der regulären Spielzeit und im Verlängerungstest.

Viel zu tun hatten Spieler und Trainer des EC Red Bull Salzburg an diesem Wochenende. Bereits am Freitag maßen sie sich mit dem Eishockeyteam von České Budějovice und feierten dabei einen 5:3-Sieg über die Tschechen. Nach einem Tag mit Showtraining für die Fans und Abokarten-Übergabe stand am Sonntag in Kitzbühel noch der Härtetest gegen die Adler Mannheim an. Dabei mussten sich die Salzburger dem achtmaligen deutschen Meister mit 3:6 geschlagen geben. Nach der Partie wurde auf beidseitigen Wunsch noch eine Verlängerung im 3-gegen-3 ausgetragen, wobei sich erneut der DHL-Club durchsetzte.

Die Deutschen erwiesen sich von Beginn an als der erwartet schwere Gegner. Nach dem ersten Drittel lagen sie mit 3:0 voran, danach hielten die Bullen besser mit. Tim Harnisch schnürte einen Doppelpack, Routinier Thomas Raffl traf im Powerplay zum 3:6-Endstand. Beide Clubs treffen am 3. September in der Champions League erneut aufeinander.

Besser war es für die Salzburger in Budweis gelaufen. Beim 5:3-Erfolg trafen Peter Hochkofler und Luca Auer jeweils doppelt. Den Schlusspunkt setzte gegen die Tschechen Ali Wukovits.

Am Tag zwischen den beiden Testspielen stellten sich Spieler und Trainer in den Dienst ihrer treuesten Fans. Erst zeigten sie beim öffentlichen Showtraining in der Eisarena ihr Können. Nach einer Weißwurst-Pause übergaben die Bullen die Abokarten in der Bulls Lounge und standen dabei ihren Anhängern Rede und Antwort und schrieben fleißig Autogramme.