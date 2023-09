Salzburger bei Heimsieg über Graz "spät, aber nicht zu spät aufgewacht"

Red Bull Salzburg dreht gegen die Graz 99ers einen 1:3-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg, war aber zwei Drittel ungewohnt harmlos.

Auf das Eishockeyfest gegen den KAC folgte gleich biedere Hausmannskost. Die kann zwar auch schmackhaft sein, beim mühsamen 4:3 nach Verlängerung gegen Graz war diese aber erst für die wenigen Fans und dann für Graz schwer verdaulich. "Das darf nicht passieren. Wir führen im Schlussdrittel 3:1 in Salzburg und verstecken uns und hören auf zu spielen", meinte (Ex-Salzburger) Michael Schiechl.

Auch gegen gut eingestellte Gäste schien nur die Höhe des Salzburgers Siegs fraglich. Als Amadeus Egger Lucas Thaler böse in die Bande checkte und die Hausherren danach in Überzahl agierten, fiel das 1:0 - aber auf der anderen Seite. Ein Pass von Chay Genoway blieb hängen, Ludvig Jardeskog schickte den neuen Graz-Kapitän Taylor Matson auf die Reise und der US-Amerikaner zeigte, wieso er neun Jahre fast durchgehend in der höchsten schwedischen Spielklasse gespielt hat: Sein Schuss schlug im Kreuzeck ein (16.)

Das zweite Drittel wurde zur Nervenprobe: Salzburg war zwar permanent im Vorwärtsgang, aber vor dem Tor entweder zu umständlich oder auf dem Weg dorthin oftmals ideenlos und nahm allein im Mitteldrittel sechs Strafen. Ein gelungener Spielzug von Ryan Murphy über Tim Harnisch (wie schon am Freitag gegen den KAC ein Pluspunkt) auf Peter Schneider führte zum 1:1. Genau 60 Sekunden später lag man schon wieder in Rückstand, Gustav Bouramman (einer der fünf Grazer Legionäre im ersten Block!) traf in Überzahl von der blauen Linie zum 2:1. Zu Beginn des Schlussdrittels legte Graz gleich noch eines drauf: Patrik Kittinger, der einst im Salzburger Farmteam groß geworden war und im Vorjahr beim EK Zell eine Klasse tiefer agiert hatte, traf nach Solo zum 3:1.

Danach erkannte Salzburg den Ernst der Lage, legte zwei Gänge zu und profitierte beim 3:3-Ausgleich von einer Regeländerung: Benjamin Nissner kickte die Scheibe von außerhalb des Torraums hinein, das ist heuer erlaubt. "Ja, es war ein echtes Fußballtor, aber als Reaktion auf die Situation. Ich hätte nicht gedacht, dass das schon in Spiel zwei passiert", meinte Nissner. Erst im Spiel 3 gegen 3 in der Verlängerung zeigte sich der wahre Klassenunterschied, Tyler Lewingtons Siegtreffer zeichnete sich ab. "Wir sind spät in unser Spiel gekommen, zum Glück nicht zu spät", meinte Trainer Oliver David, der Graz ein Kompliment machte. "Sie haben uns an die Grenzen gebracht."