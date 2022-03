Salzburger Derby als Lohn

Der EK Zell am See sicherte sich im letzten Abdruck noch ein Ticket für die Pre-Play-offs - und trifft ab Dienstag im Salzburger Duell auf die souverän agierenden Red Bull Juniors.

Doppelten Grund zum Jubeln hatten die beiden Salzburger Vertreter in der letzten Runde der Qualifikationsphase in der Alps Hockey League (AHL): Während die Red Bull Juniors schon zuvor als Gruppensieger feststanden und das letzte Heimspiel souverän mit 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) gegen Kitzbühel gewonnen hatten, sicherten sich die Zeller im letzten Abdruck doch noch ihr Ticket für die Pre-Play-offs mit einem 4:2-Auswärtssieg in Wien. Als Zweiter der Parallelgruppe treffen die Zeller nun auf das Farmteam von Red Bull. Los geht ...