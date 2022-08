Salzburger legen mit Testspiel in Budweis los

Erste Bewährungsprobe für Red Bull Salzburg nach einer Woche Training. U20-WM-Trio und Goalie Tolvanen fehlen in Tschechien.

Seit einer Woche stehen die Eishockeycracks des EC Red Bull Salzburg wieder gemeinsam am Eis. Am Freitag geht es gleich zur ersten Standortbestimmung nach Budweis. "Spielen macht immer mehr Spaß als trainieren. Es sind schon alle richtig heiß auf die Partie", freut sich Stürmer Paul Huber auf den Testspielauftakt in Tschechien.

Die ersten Trainingstage hatten es durchaus in sich. Headcoach Matt McIlvane und sein Trainerteam gönnten ihren Spielern nur einen Tag Pause, gilt es doch die Neuzugänge schnellstmöglich zu integrieren und an das Salzburger Spielsystem zu gewöhnen. Vor allem die Defensive wurde in der Sommerpause kräftig umgekrempelt. Neben Routinier Dominique Heinrich blieben nur die Nachwuchskräfte Paul Stapelfeldt, Philipp Wimmer und Lukas Schreier im Team. Gleich vier Kanadier sind neu hinzugekommen.

Bislang läuft aber alles nach Plan. "Alle zeigen großartigen Einsatz, die neuen Spieler haben sich in der kurzen Zeit schon sehr gut integriert. Und alle freuen sich aufs erste Spiel", versichert Paul Huber, der im Sommer bei der A-WM in Finnland weiteres Selbstvertrauen getankt hat. "Das war mit eines der coolsten Events in meinem Leben", erinnert sich der 22-Jährige noch immer gerne an den geglückten Klassenerhalt und seinen Treffer gegen die USA.

Auch mit Salzburg hat er in der anstehenden Saison viel vor. Ehe Mitte September die Mission Titelverteidigung in der Ice Hockey League beginnt, stehen noch das Einladungsturnier Red Bull Salute und drei Testspiele gegen deutsche Gegner an. Der Auftakt in der Champions Hockey League erfolgt bereits am 1. September mit dem Heimspiel gegen Stavanger.

Umso wichtiger ist es, möglichst schnell zu einem Team zusammenzuwachsen. "Wir haben das Spielsystem mit den neuen Spielern schon gut verinnerlicht. Aber es braucht natürlich noch etwas Zeit, bis wir wirklich ein eingespieltes Team sind", weiß Huber.

Beim Testauftakt in Tschechien stehen Coach McIlvane noch nicht alle Spieler zur Verfügung. Goalie Atte Tolvanen befindet sich noch im Aufbautraining. Die Salzburger Toptalente Luca Auer, Oskar Maier und Lucas Thaler bereiten sich mit dem österreichischen Nachwuchs-Nationalteam auf die U20-Weltmeisterschaft in Kanada vor, die am 10. August mit den Gruppenspielen beginnt.