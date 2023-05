Salzburgs Peter Schneider ist der Führungsspieler in der nun beginnenden Eishockey-WM - die er trotz Handbruchs und teils enormer Schmerzen bestreitet.

Als im Sommer 2021 ein Trio von den Vienna Capitals zu Red Bull Salzburg gewechselt ist, da war die Aufregung in Wien und in der Eishockey-Szene groß - Salzburg würde die Liga aufkaufen, hieß es. Wenige Tage später gab Peter Schneider den SN sein erstes Interview dazu und das klang richtungsweisend. "In Salzburg kann was Großes entstehen."

In Salzburg ist dank der drei Ex-Wiener auch etwas Großes entstanden, Schneider, Nissner und Wukovits holten in beiden Jahren den Titel ...