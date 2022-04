Salzburgs lange Reise ins Eishockeyglück

Sie begann vor genau acht Monaten und auf ihr fügte sich alles für Red Bull Salzburg auf fast wundersame Weise zusammen.

Salzburgs lange Reise ins Glück begann Mitte August 2021 an einem brütend heißen Sommerabend in Kitzbühel. Am Vorband des Salute-Turniers, des ersten Auftritts der neu formierten Mannschaft, traf man sich zum Grillabend und da fielen zwei bemerkenswerte Sätze. "Ich spüre, hier kann etwas Großes entstehen", sagte Neuzugang Peter Schneider. Und der oberste Red-Bull-Eishockey-Chef Christian Winkler stellte den finnischen Neuzugang Jan-Mikael Järvinen mit einer launigen alten Eishockey-Weisheit vor: "Take a Finn and win." Hole einen Finnen und hole den Titel.

...