Salzburgs Sternstunden im Powerplay bringen Tabellenführung

In einer Neuauflage des letztjährigen Finales schlägt Red Bull Salzburg Bozen 6:3 - wobei gleich vier Salzburger Tore in Überzahl fielen.

Wenn die Mannschaft mit dem besten Liga-Saisonstart der Vereinshistorie auf das Team mit dem schlechtesten Start bisher trifft, dann klingt das nach einer eher einseitigen Sache. Doch es war weder langweilig noch einseitig - ganz im Gegenteil: Die Neuauflage des letztjährigen Finalduells Red Bull Salzburg gegen HC Bozen brachte wieder viele Emotionen und machte nach einem eher verhaltenen Startdrittel da weiter, wo man fast auf den Tag genau vor sechs Monaten aufgehört hat. Auch beim Ergebnis: Salzburg siegte 6:3 und durfte sich schon über den neunten Sieg im zehnten Spiel und die Tabellenführung freuen. "Wenn man viele Chancen kreiert, hart arbeitet, regelmäßig im Powerplay trifft und einen starken Torhüter hat, dann kommt so ein Abend heraus", meint Coach David Oliver fast ein bisschen süffisant.

Für Salzburg wurde an diesem Abend das (oft gescholtene) Powerplay fast zur Wundwaffe: Die ersten vier Tore fielen allesamt aus Überzahlsituationen: Erst glich Peter Schneider noch 32 Sekunden vor der ersten Drittelpause nach einem mächtigen Schlagschuss von Ryan Murphy in Schneiders Rippen (dafür trainiert man im Sommer Bauchmuskel") aus. Murphy selbst besorgte mit einem herrlichen Schlenzer in die Kreuzecke das 2:1, beide Male hatte Thomas Raffl Bozen-Keeper Niklas Svedberg die Sicht genommen. Es folgte die stärkste Phase der Gäste, die Chancen im Minutentakt vorgefunden haben, aber Christian Thomas traf dabei nur die Stange. Das nächste Powerplay der Salzburg sass schon wieder: Chay Genoway bediente Troy Bourke, der die Scheibe zum 3:1 abfälschte. Kurz zuvor gab es schon die erste Keilerei und Bozens Spielmacher Mike Halmo musste ein paar harte Checks einstecken - es war doch nicht alles vergessen, was im April passiert war. Aber Bozen wäre nicht Bozen, wäre man nicht plötzlich wieder im Spiel gewesen: Erst traf Thomas zum Anschlusstor, dann wurde der vermeintliche Ausgleich nach Videostudium aberkannt - und als Dustin Gazley, für gewöhnlich Salzburgs Sargnagel, auf die Strafbank musste, besorgte Adam Payerl das 4:2.

Dass es auch im Spiel 5:5 klappt, das zeigten die seit Wochen überragend agierenden Raffl und Schneider: Raffl tankte sich durch, legte quer auf Schneider zum 5:2 auf. Das war heuer schon sein neuntes Tor, das zehnte folgte 63 Sekunden vor dem Ende ins leere Tor.