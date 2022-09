Sanktionen treffen Russlands Eishockey

Die russische Eishockey-Liga KHL hätte einst der Gegenentwurf zur NHL sein sollen - nun starten nur noch 22 Teams in eine ungewisse Zukunft. Es fehlt sogar an Ausrüstung.

Es ist der Lieblingssport der Russen und ein Relikt aus dem Kalten Krieg: 1948 wurde Eishockey in Russland zur Staatssportart erhoben und ab den Fünfzigerjahren dominierte die UdSSR die Eishockey-Welt. Nach der Öffnung wagte man den ganz großen Schritt, mit der Gründung der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) wollte Russland einen Gegenentwurf zur NHL bieten. Mit Millionengagen auf Dollarbasis, die aber in Rubel ausbezahlt wurden, einem Steuersatz von 13 Prozent und viel Geld von Schirmherr Gazprom startete die Liga eine beachtliche Entwicklung, sogar Spiele in Wien (2018) oder im Vorjahr in Dubai fanden statt.

Doch das ist alles Schnee von gestern. Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine veränderte sich auch die Eishockey-Landkarte dramatisch. Rund 120 Ausländer verließen nach dem 24. Februar die Liga, vor allem Finnen und Schweden wechselten zurück in ihre Heimat. Mit Folgen für das Eishockey in ganz Europa: Legionäre, die bislang im hohen Norden agierten, wurden so frei für andere Ligen, so kam auch Topstar Chay Genoway im Sommer nach Salzburg.

Noch schlimmer: Mit Jokerit Helsinki und Dinamo Riga stiegen als Protest auch zwei Teams aus der KHL aus. Für Jokerit folgte ein tiefer Fall. Das Team, dem der frühere NHL-Superstar Jari Kurri als General Manager vorstand, verlor mit dem Ausstieg auch seine russischen Geldgeber. Rund 70 Millionen Euro Schulden sollen den Club plagen, der nun einen Neustart 2023 in der finnischen Liga versucht. Das Problem: Keiner, der beim KHL-Projekt dabei war, darf da eine Funktion haben, sonst stimmt der finnische Verband nicht zu.

So nehmen an diesem Freitag nur noch 22 Teams die Liga in Angriff - und statt Topstars und Millionen geht es plötzlich um ganz andere Themen. Denn die meist aus dem Westen stammenden Ausrüster dürfen kein Material mehr liefern. So wird man auf Schlittschuhe, Schläger und Schutzausrüstung aus den letzten Saisonen zurückgreifen müssen. Und wie lange der Spielplan mit den weiten Reisen zwischen Spielorten wie St. Petersburg und Wladiwostok noch aufrechtzuerhalten ist, ist ebenso die Frage. Mangels Ersatzteilen werden immer mehr Flüge in Russland gestrichen.

Dafür hat man keine Zeitnot: Denn Russland und Belarus wurden vom Eishockey-Weltverband IIHF mit Wirkung vom 28. Februar für alle Wettkämpfe ausgeschlossen. Auch die WM 2023 in St. Petersburg und die Junioren-WM in Nowosibirsk wurden abgesagt. In St. Petersburg plante das Wiener Architekturbüro Coop Himmelblau eine futuristische, 23.000 Zuschauerinnen und Zuschauer fassende Eisarena, die nun zum Mahnmal des Kriegs wird.